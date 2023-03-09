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Венгрия должна пересмотреть отношения с Россией, на это есть причина – Орбан

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 19:47
Венгрия должна пересмотреть отношения с Россией, на это есть причина – Орбан - Фото
Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время форума в Будапеште заявил, что его страна должна пересмотреть отношения с Россией вследствие "изменений геополитической реальности" после вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, хорошие отношения с Россией – в интересах Венгрии, особенно из-за ее энергетической зависимости. Но он предостерегает, что отношения Москвы с Европой еще долгое время могут не восстановиться после завершения войны РФ с Украиной.

Это, говорит Орбан, повод "серьезно задуматься" о том, какие политические и экономические отношения должна строить Венгрия с Россией в последующие 10-15 лет.

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Мілана Головань
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