Венгрия должна пересмотреть отношения с Россией, на это есть причина – Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время форума в Будапеште заявил, что его страна должна пересмотреть отношения с Россией вследствие "изменений геополитической реальности" после вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, хорошие отношения с Россией – в интересах Венгрии, особенно из-за ее энергетической зависимости. Но он предостерегает, что отношения Москвы с Европой еще долгое время могут не восстановиться после завершения войны РФ с Украиной.
Это, говорит Орбан, повод "серьезно задуматься" о том, какие политические и экономические отношения должна строить Венгрия с Россией в последующие 10-15 лет.
- 27 марта 2022 года президент Польши Анджей Дуда поддержал критику отношения Орбана к войне. По его словам, Орбан довел Венгрию до того, что она полностью зависит от России.
- 4 апреля после победы на выборах Орбан назвал президента Владимира Зеленского противником.
- 11 мая премьер Венгрии объяснил невозможность отказаться от российской нефти утратой выхода к морю сто лет тому назад.
- 27 декабря он заявил, что мир в Украине будет, если этого захотят США.
- В МИД назвали отношение Орбана к Украине и украинскому народу "патологически пренебрежительным".
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