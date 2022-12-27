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Орбан демонстрирует патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу – МИД

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 17:43
Орбан демонстрирует патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу – МИД - Фото
Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото - EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продемонстрировал "патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу", завило в специальном комментарии Министерство иностранных дел.

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МИД заявил, что "заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии".

В комментарии также отмечено, венгерский премьер продемонстрировал "собственную политическую близорукость", поскольку "поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров".

МИД также считает, что Орбану стоит "использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы прекратить агрессию против Украины".

Сегодня Орбан заявил в интервью, что Украина может воевать, только пока ее поддерживают США.

Читайте также: Орбан: В Украине необходимо перемирие, переговоры РФ и США, а также границы 1991 года 

Сергій Бережний
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Венгрия МИД Украины виктор орбан
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