Орбан демонстрирует патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу – МИД

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продемонстрировал "патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу", завило в специальном комментарии Министерство иностранных дел.

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МИД заявил, что "заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии".

В комментарии также отмечено, венгерский премьер продемонстрировал "собственную политическую близорукость", поскольку "поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров".

МИД также считает, что Орбану стоит "использовать свои тесные связи с Москвой, чтобы прекратить агрессию против Украины".

Сегодня Орбан заявил в интервью, что Украина может воевать, только пока ее поддерживают США.

В ноябре Орбан спровоцировал скандал – надел шарф с картой "большой Венгрии", в которую входят территории Украины, Румынии, Словакии и ряда стран ЕС. Украина потребовала извинений.

Осенью Орбан также призвал к переговорам между РФ и США для окончания войны. Назвал 45-го президента США Дональда Трампа "надеждой".

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Сергій Бережний

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