Вице-президент Еврокомиссии: Европейские политики относятся к Венгрии слишком корректно
Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что европейские политики относятся к Венгрии с "ненужной скользкой корректностью", и призвала чаще критиковать Будапешт из-за его отношения к войне РФ против Украины. Об этом она сказала во время публичных дебатов на платформе Café Evropa, сообщает Euractiv.
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"Мы наблюдаем излишне скользкую корректность со стороны европейских политиков", — заявила Юрова, известная своей жесткой позицией по отношению к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Венгрию нужно критиковать чаще, особенно ее позицию по войне России против Украины, заявила вице-президент Еврокомиссии, подтвердив, что исполнительная власть ЕС продолжит судебное разбирательство, возбужденное против Венгрии в связи с нарушениями верховенства права.
Отношения между Юровой и Венгрией замерли после того, как Будапешт призвал к ее отставке в 2020 году — она заявила, что Орбан создает в своей стране "больную демократию".
- В ноябре Орбан спровоцировал скандал – надел шарф с картой "большой Венгрии", в которую входят территории Украины, Румынии, Словакии и ряда стран ЕС. Украина потребовала извинений.
- В конце января Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора", а один из командиров в ВСУ, украинский венгр, написал Орбану послание.
- Также он заявлял, что Украина может воевать, пока США поддерживают ее.
- Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер назвал Орбана "карпатским коллаборационистом" диктатора Владимира Путина.
- 18 февраля президент Владимир Зеленский пригласил Орбана посетить Украину.
- 23 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его министерство готовит визит Орбана в Украину.
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