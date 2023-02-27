Вице-президент Еврокомиссии: Европейские политики относятся к Венгрии слишком корректно

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что европейские политики относятся к Венгрии с "ненужной скользкой корректностью", и призвала чаще критиковать Будапешт из-за его отношения к войне РФ против Украины. Об этом она сказала во время публичных дебатов на платформе Café Evropa, сообщает Euractiv.

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"Мы наблюдаем излишне скользкую корректность со стороны европейских политиков", — заявила Юрова, известная своей жесткой позицией по отношению к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Венгрию нужно критиковать чаще, особенно ее позицию по войне России против Украины, заявила вице-президент Еврокомиссии, подтвердив, что исполнительная власть ЕС продолжит судебное разбирательство, возбужденное против Венгрии в связи с нарушениями верховенства права.

Отношения между Юровой и Венгрией замерли после того, как Будапешт призвал к ее отставке в 2020 году — она заявила, что Орбан создает в своей стране "больную демократию".

Вадим Ребрина

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