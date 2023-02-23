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В МИД Венгрии заявили, что готовят визит Орбана в Украину

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 17:41
В МИД Венгрии заявили, что готовят визит Орбана в Украину - Фото
Виктор Орбан и Владимир Зеленский (фото – Twitter Zoltan Kovacs)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его министерство готовит визит премьер-министра Виктора Орбана в Украину. Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Index.

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На вопрос, почему Орбан до сих пор не посетил Киев, ведь в украинской столице уже состоялись переговоры лидеров подавляющего большинства европейских государств, Сийярто ответил: "Когда визит будет своевременным, поедет и премьер-министр Венгрии, в настоящее время Министерство иностранных дел работает над его подготовкой".

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Вадим Ребрина
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Венгрия виктор орбан Петер Сийярто
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