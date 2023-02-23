В МИД Венгрии заявили, что готовят визит Орбана в Украину
23.02.2023, 17:41
Виктор Орбан и Владимир Зеленский (фото – Twitter Zoltan Kovacs)
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его министерство готовит визит премьер-министра Виктора Орбана в Украину. Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию Index.
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На вопрос, почему Орбан до сих пор не посетил Киев, ведь в украинской столице уже состоялись переговоры лидеров подавляющего большинства европейских государств, Сийярто ответил: "Когда визит будет своевременным, поедет и премьер-министр Венгрии, в настоящее время Министерство иностранных дел работает над его подготовкой".
- В ноябре Орбан спровоцировал скандал – надел шарф с картой "большой Венгрии", в которую входят территории Украины, Румынии, Словакии и ряда стран ЕС. Украина потребовала извинений.
- В конце января Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора", а один из командиров в ВСУ, украинский венгр, написал Орбану послание.
- Также он заявлял, что Украина может воевать, пока США поддерживают ее.
- Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер назвал Орбана "карпатским коллаборационистом" диктатора Владимира Путина.
- 18 февраля президент Владимир Зеленский пригласил Орбана посетить Украину.
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