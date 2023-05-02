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Рада признала рашизм государственной идеологией России

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02.05.2023, 16:40
Рада признала рашизм государственной идеологией России - Фото
Верховная Рада (Фото - Александр Корниенко, Facebook)

Верховная Рада проголосовала за определение существующего в РФ политического режима как "рашизма" и осудила его идеологические основы и общественные практики как тоталитарные и человеконенавистнические. Соответствующий проект постановления №9101 нардепы поддержали на заседании 2 мая, передает нардеп Алексей Гончаренко.

Депутат сообщил, что заявление поддержал 281 народный депутат.

В этом заявлении Рада обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, правительству и парламентам иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма.

В тексте заявления нардепы подчеркивают, что рашизм – новая разновидность тоталитарной идеологии и практики, являющейся основой режима, который сформировался в РФ под руководством российского диктатора Владимира Путина, и основывающегося на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического социализма.

В заявлении представлен перечень признаков и последствий рашизма, среди которых культ силы и милитаризм, самовозвеличивание России и россиян через насильственное угнетение других народов, использование запрещенных методов ведения войны и системное совершение военных преступлений, массовые казни, убийства и другое.

В заявлении нардепы призывают международное сообщество применить реальные меры, позволяющие привлечь военно-политическое руководство РФ к ответственности за совершение в отношении Украины и ее народа преступления агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида.

  • Также во время сегодняшнего заседания Рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 суток.
Оксана Житнюк
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верховная рада война режим рашизм
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