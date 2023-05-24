Зеленський провів Ставку: йшлося про перехід України на нові типи літаків
24.05.2023, 12:53
Володимир Зеленський (Скриншот)
Україна розпочала роботу над концепцією розвитку військової авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Про це йшлося на засіданні Ставки верховного головнокомандувача, повідомив президент Володимир Зеленський.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо", – написав він.
Крім того, на Ставці заслухали звіт Міноборони про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва.
- 22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що передання Україні F-16 – пріоритет для США.
- Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Нідерланди можуть першими передати Україні F-16.
Читайте також: У Європі не виключають, що F-16 можуть бути в Україні вже восени – Politico
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
F-16. Головнокомандувач ВПС Німеччини не проти допомогти Україні, але потрібне рішення Шольца 24.05.2023Літати на F-16 можна навчитися за тиждень, час потрібен на освоєння його озброєння – Ігнат 24.05.2023Ніч збитих "Кинджалів", G7, корупція у Верховному Суді, F-16 для України: новини тижня 21.05.2023
Останні новини
Коментарі