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Зеленський провів Ставку: йшлося про перехід України на нові типи літаків

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 12:53
Зеленський провів Ставку: йшлося про перехід України на нові типи літаків - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот)

Україна розпочала роботу над концепцією розвитку військової авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Про це йшлося на засіданні Ставки верховного головнокомандувача, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо", – написав він.

Крім того, на Ставці заслухали звіт Міноборони про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва.

  • 22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що передання Україні F-16 – пріоритет для США.
  • Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Нідерланди можуть першими передати Україні F-16.

Читайте також: У Європі не виключають, що F-16 можуть бути в Україні вже восени – Politico

Вадим Ребрина
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