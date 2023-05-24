Зеленський провів Ставку: йшлося про перехід України на нові типи літаків

Україна розпочала роботу над концепцією розвитку військової авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Про це йшлося на засіданні Ставки верховного головнокомандувача, повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо", – написав він.

Крім того, на Ставці заслухали звіт Міноборони про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва.

22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що передання Україні F-16 – пріоритет для США.

Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Нідерланди можуть першими передати Україні F-16.

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