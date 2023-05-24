Зеленский провел Ставку: речь шла о переходе Украины на новые типы самолетов
24.05.2023, 12:53
Володимир Зеленський (Скріншот)
Украина приступила к работе над концепцией развития военной авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Об этом шла речь на заседании Ставки Верховного главнокомандующего, сообщил президент Владимир Зеленский.
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"Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение и т.п.", – написал он.
Кроме того, на Ставке заслушали отчет Минобороны об обеспечении боеприпасами передовых подразделений и резервов. Проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства.
- 22 мая 2023 года представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что передача Украине F-16 – приоритет для США.
- Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут первыми передать Украине F-16.
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