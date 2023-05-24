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Зеленский провел Ставку: речь шла о переходе Украины на новые типы самолетов

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 12:53
Зеленский провел Ставку: речь шла о переходе Украины на новые типы самолетов - Фото
Володимир Зеленський (Скріншот)

Украина приступила к работе над концепцией развития военной авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Об этом шла речь на заседании Ставки Верховного главнокомандующего, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение и т.п.", – написал он.

Кроме того, на Ставке заслушали отчет Минобороны об обеспечении боеприпасами передовых подразделений и резервов. Проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства.

  • 22 мая 2023 года представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что передача Украине F-16 – приоритет для США.
  • Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут первыми передать Украине F-16.

Читайте также: В Европе не исключают, что F-16 могут быть в Украине уже осенью – Politico

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленскийставкаавиация
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