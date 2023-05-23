Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео
23.05.2023, 11:01
Фото: ВП
Президент Володимир Зеленський приїхав на одну з ділянок фронту, щоб нагородити морських піхотинців та привітати їх із професійним святом. Про це повідомляється в Telegram Зеленського.
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"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну", – написав глава держави.
В Офісі президента уточнили, що Зеленський був у смузі оборони Вугледар – Мар'їнка на Донеччині.
Президент опублікував фото и видео нагородження бійців.
- 22 травня 2023 року у ЗСУ заявили, що в районі Бахмуту Сили оборони просунулися ще на 200-400 метрів протягом доби.
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