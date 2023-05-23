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Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 11:01
Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео - Фото
Фото: ВП

Президент Володимир Зеленський приїхав на одну з ділянок фронту, щоб нагородити морських піхотинців та привітати їх із професійним святом. Про це повідомляється в Telegram Зеленського.

"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну", – написав глава держави.

В Офісі президента уточнили, що Зеленський був у смузі оборони Вугледар – Мар'їнка на Донеччині.

Президент опублікував фото и видео нагородження бійців.

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео

Зеленський побував під Вугледаром, нагородив морпіхів – фото, відео
  • 22 травня 2023 року у ЗСУ заявили, що в районі Бахмуту Сили оборони просунулися ще на 200-400 метрів протягом доби.

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Наталія Медведєва
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Володимир ЗеленськийвійнаВМС ЗСУ
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