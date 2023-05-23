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Зеленский приехал на фронт поздравить морпехов – фото

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 11:01
Зеленский приехал на фронт поздравить морпехов – фото - Фото
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский приехал на один из участков фронта, чтобы наградить морских пехотинцев и поздравить их с профессиональным праздником. Об этом сообщается в Telegram Зеленского.

"Наши защитники. Фронтовой участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждой, кто защищает Украину", – написал глава государства.

Президент опубликовал фото награждения бойцов.

Зеленский приехал на фронт поздравить морпехов – фото

Зеленский приехал на фронт поздравить морпехов – фото

Зеленский приехал на фронт поздравить морпехов – фото

Зеленский приехал на фронт поздравить морпехов – фото

Зеленский приехал на фронт поздравить морпехов – фото

Зеленский приехал на фронт поздравить морпехов – фото

Зеленский приехал на фронт поздравить морпехов – фото

Зеленский приехал на фронт поздравить морпехов – фото

Зеленский приехал на фронт поздравить морпехов – фото
  • 22 мая 2023 года в ВСУ заявили, что в районе Бахмута Силы обороны продвинулись еще на 200-400 метров в течение суток.

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Наталья Медведева
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ВМС ВСУВладимир Зеленскийвойна
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