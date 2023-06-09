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Росія будує завод з виробництва іранських дронів у Татарстані — Білий дім

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 18:08
Росія будує завод з виробництва іранських дронів у Татарстані — Білий дім - Фото
Джон Кірбі (Фото: EPA)

Розвідка США має інформацію про те, що Іран постачає в Росію матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів. Він має бути розміщений у Татарстані. Про це заявив речник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє The Guardian.

Він сказав, що Росія, схоже, поглиблює свою співпрацю з Іраном у "повномасштабному оборонному партнерстві". РФ отримала сотні ударних безпілотників, які використовує для ударів по Україні.

Згідно з розсекреченою розвідувальною інформацією, дрони були транспортовані до РФ Каспійським морем.

"Ми також стурбовані тим, що Росія співпрацює з Іраном для виробництва іранських БПЛА всередині РФ", – сказав Кірбі.

За його словами, США мають інформацію про те, що Росія отримує від Ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва безпілотників, який може запрацювати на початку наступного року.

За даними розвідки, підприємство буде розташоване у російській особливій економічній зоні "Алабуга" (Єлабузький район Республіки Татарстан).

Росія запропонувала Ірану безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, зокрема щодо виробництва ракет, електроніки та ППО, повідомив речник Білого дому.

"Це повномасштабне оборонне партнерство, яке шкодить і Україні, і сусідам Ірану, і міжнародній спільноті. Ми продовжуємо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб викривати та припиняти цю діяльність, зокрема шляхом надання інформації громадськості, і ми готові робити більше", – сказав Кірбі.

  • 24 травня президент Володимир Зеленський у зверненні до народу Ірану заявив, що Іран, підтримуючи Росію у війні проти України, доб'ється лише ще більшої ізоляції від світу та ще більших проблем, і закликав перестати постачати Росії дрони-камікадзе, якими агресор тероризує мирне населення та руйнує об'єкти цивільної інфраструктури.
  • Влада Ірану звинуватила Зеленського в "антиіранській пропаганді".

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Вадим Ребрина
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ІранБПЛАджон кірбі
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