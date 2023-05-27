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Тегеран відреагував на звернення Зеленського та назвав його "антиіранською пропагандою"

Этот материал также доступен на русском
27.05.2023, 15:56
Тегеран відреагував на звернення Зеленського та назвав його
Збитий Shahed-136 (Фото - скриншот з відео)

Влада Ірану звинуватила президента Володимира Зеленського в нібито "антиіранській пропаганді" через його звернення до народу Ірану. Про це повідомляє Reuters.

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24 травня Зеленський у зверненні до народу Ірану заявив, що Іран, підтримуючи Росію у війні проти України, доб'ється тільки ще більшої ізоляції від світу та ще більших проблем, і закликав перестати постачати Росії дрони-камікадзе, якими агресор тероризує мирне населення та руйнує об'єкти цивільної інфраструктури.

Як повідомляє Reuters, офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що "повторення президентом України маячних заяв, спрямованих проти Ісламської Республіки Іран, відповідає антиіранській пропагандистській та медійній війні, метою якої є залучення якнайбільшої кількості зброї та фінансової допомоги від країн Заходу".

Іран, який спочатку заперечував постачання Росії ударних БПЛА Shahed, пізніше заявив, що таки надав "невелику кількість" та "тільки до початку конфлікту".

  • 8 травня 2023 року в небі над Київською областю та столицею протиповітряна оборона збила 35 із 35 "шахедів".
  • У ніч на 13 травня ППО знищила 17 "шахедів" із 21, які Росія випустила по Україні.
  • 16 травня глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Іран надає РФ "вагому" допомогу "шахедами" і перекрити канали постачань дронів-камікадзе державі-терористу "дуже важко".

Дивіться відео: Генерал Наєв показав збиті дрони РФ та нові машини для мисливців за "шахедами"

Сергій Бережний
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Володимир ЗеленськийІранShahedдрони-камікадзе
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