Тегеран отреагировал на обращение Зеленского и назвал его "антииранской пропагандой"

Власти Ирана обвинили президента Владимира Зеленского в якобы "антииранской пропаганде" из-за его обращения к народу Ирана. Об этом сообщает Reuters.

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24 мая Зеленский в обращении к народу Ирана заявил, что Иран, поддерживая Россию в войне против Украины, добьется только еще большей изоляции от мира и еще больше проблем, и призвал перестать поставлять России дроны-камикадзе, которыми агрессор терроризирует мирное население и разрушает объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщает Reuters, официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что "повторение президентом Украины бредовых заявлений, направленных против Исламской Республики Иран, соответствует антииранской пропагандистской и медийной войне, целью которой является привлечение как можно большего количества оружия и финансовой помощи от стран Запада".

Иран, который первоначально отрицал поставку России ударных БПЛА Shahed, позже заявил, что все-таки предоставил "небольшое количество" и "только до начала конфликта".

8 мая 2023 года в небе над Киевской областью и столицей противовоздушная оборона сбила 35 из 35 "шахедов".

В ночь на 13 мая ПВО уничтожила 17 "шахедов" из 21, которые Россия выпустила по Украине.

16 мая глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, Иран оказывает РФ "весомую" помощь "шахедами" и перекрыть каналы поставок дронов-камикадзе государству-террористу "очень тяжело".

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