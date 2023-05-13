Воздушные силы: ПВО сбила 17 дронов Shahed-136. Есть четыре прилета в Хмельницкой области
13.05.2023, 09:24
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
В ночь на 13 мая российские оккупанты запустили 21 дрон-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона сбила 17 целей. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что в полночь враг атаковал Украину ударными беспилотниками с северного и южного направления. Всего зафиксирован 21 пуск.
Украинские воины сбили 17 БПЛА с применением зенитных вооружений, истребителей и мобильных групп ПВО.
Отмечается, что в Хмельницкой области работают над ликвидацией последствий прилета.
Напомним, что в Хмельницкой области россияне ударили по объекту критической инфраструктуры. Также спасатели заявили, что в Киевской области из-за падения БПЛА поврежден дом.
Ранее Укрзалізниця сообщила, что из-за атаки врага существенно задерживается ряд поездов.
- Ночью 8 мая 2023 года в небе над Киевской областью и столицей ПВО сбила 35 из 35 "шахедов".
- LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.
- Такими атаками Россия пытается истощить потенциал ВСУ и сковать подготовку контрнаступления.
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