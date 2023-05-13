Воздушные силы: ПВО сбила 17 дронов Shahed-136. Есть четыре прилета в Хмельницкой области

В ночь на 13 мая российские оккупанты запустили 21 дрон-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона сбила 17 целей. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что в полночь враг атаковал Украину ударными беспилотниками с северного и южного направления. Всего зафиксирован 21 пуск.

Украинские воины сбили 17 БПЛА с применением зенитных вооружений, истребителей и мобильных групп ПВО.

Отмечается, что в Хмельницкой области работают над ликвидацией последствий прилета.

Напомним, что в Хмельницкой области россияне ударили по объекту критической инфраструктуры. Также спасатели заявили, что в Киевской области из-за падения БПЛА поврежден дом.

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