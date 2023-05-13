Россия пыталась атаковать Киев дронами Shahed-136. ПВО сбила все БПЛА — администрация
13.05.2023, 08:28
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты пытались атаковать Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 13 мая. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
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По словам начальника КГВА Сергея Попко, враг попытался атаковать столицу в шестой раз с начала мая.
В воздушном пространстве в направлении Киева военные обнаружили дроны Shahed-136, все они были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Разрушений или пострадавших нет.
Напомним, что в Хмельницкой области россияне ударили по объекту критической инфраструктуры. Также спасатели заявили, что в Киевской области из-за падения БПЛА поврежден дом.
Ранее Укрзалізниця сообщила, что из-за атаки врага существенно задерживается ряд поездов.
- Ночью 8 мая 2023 года в небе над Киевской областью и столицей ПВО сбила 35 из 35 "шахедов".
- LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.
- Такими атаками Россия пытается истощить потенциал ВСУ и сковать подготовку контрнаступления.
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