Россия пыталась атаковать Киев дронами Shahed-136. ПВО сбила все БПЛА — администрация

Российские оккупанты пытались атаковать Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 13 мая. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, враг попытался атаковать столицу в шестой раз с начала мая.

В воздушном пространстве в направлении Киева военные обнаружили дроны Shahed-136, все они были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Разрушений или пострадавших нет.

Напомним, что в Хмельницкой области россияне ударили по объекту критической инфраструктуры. Также спасатели заявили, что в Киевской области из-за падения БПЛА поврежден дом.

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