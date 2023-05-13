Под Киевом БПЛА упал на жилой дом. В Хмельницкой области из-за удара РФ поезда едут иначе
В Киевской области сбитый беспилотник упал на жилой дом, в Хмельницкой области из-за удара России поезда едут другим маршрутом. Об этом сообщили спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий в эфире телемарафона и пресс-служба Укрзалізниці.
По словам Хорунжего, в результате ночного удара по Николаеву незначительные травмы получили три человека, они отказались от госпитализации, есть разрушения.
В Киевской области из-за падения сбитого беспилотника поврежден жилой дом.
УЗ заявляет, что в результате удара россиян по Хмельницкой области временно ограничено движение в регионе, часть поездов вынужденно поедет в объезд.
Следует ожидать существенной задержки пяти рейсов: Ужгород, Перемышль — Одесса, Запорожье — Львов, Киев — Каменец-Подольский, Покровск, Днепр — Львов.
- Ночью 8 мая 2023 года в небе над Киевской областью и столицей ПВО сбила 35 из 35 "шахедов".
- LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.
- Такими атаками Россия пытается истощить потенциал ВСУ и сковать подготовку контрнаступления.
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