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Под Киевом БПЛА упал на жилой дом. В Хмельницкой области из-за удара РФ поезда едут иначе

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 07:11
Под Киевом БПЛА упал на жилой дом. В Хмельницкой области из-за удара РФ поезда едут иначе - Фото
Работа ПВО (Фото: Воздушные силы)

В Киевской области сбитый беспилотник упал на жилой дом, в Хмельницкой области из-за удара России поезда едут другим маршрутом. Об этом сообщили спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий в эфире телемарафона и пресс-служба Укрзалізниці.

По словам Хорунжего, в результате ночного удара по Николаеву незначительные травмы получили три человека, они отказались от госпитализации, есть разрушения.

В Киевской области из-за падения сбитого беспилотника поврежден жилой дом. 

УЗ заявляет, что в результате удара россиян по Хмельницкой области временно ограничено движение в регионе, часть поездов вынужденно поедет в объезд. 

Следует ожидать существенной задержки пяти рейсов: Ужгород, Перемышль — Одесса, Запорожье — Львов, Киев — Каменец-Подольский, Покровск, Днепр — Львов. 

  • Ночью 8 мая 2023 года в небе над Киевской областью и столицей ПВО сбила 35 из 35 "шахедов".
  • LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.
  • Такими атаками Россия пытается истощить потенциал ВСУ и сковать подготовку контрнаступления.

Смотрите видео: Группа "вагнеровцев" проникла ночью в дом в Бахмуте. Артиллерия ВСУ долго не думала

Дмитрий Гриниченко
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