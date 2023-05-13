Хмельницкая область. Прилет по критической инфраструктуре — объект не в жилой застройке

В Хмельницкой области российские оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре в ночь на 13 мая. Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.

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Сообщается, що зафиксирован прилет по критической инфраструктуре.

В ОВА отметили, что объект расположен за пределами населенных пунктов, призвали местных жителей сохранять спокойствие и пообещали раскрыть подробности позже. На месте удара работают все специальные службы.

Ранее Укрзалізниця сообщила, что из-за атаки врага существенно задерживается ряд поездов.

Ночью 8 мая 2023 года в небе над Киевской областью и столицей ПВО сбила 35 из 35 "шахедов".

LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.

побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами. Такими атаками Россия пытается истощить потенциал ВСУ и сковать подготовку контрнаступления.

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