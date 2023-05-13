Хмельницкая область. Прилет по критической инфраструктуре — объект не в жилой застройке
13.05.2023, 07:42
Взрыв в Хмельницкой области (Фото: скриншот с видео)
В Хмельницкой области российские оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре в ночь на 13 мая. Об этом сообщили в Хмельницкой областной военной администрации.
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Сообщается, що зафиксирован прилет по критической инфраструктуре.
В ОВА отметили, что объект расположен за пределами населенных пунктов, призвали местных жителей сохранять спокойствие и пообещали раскрыть подробности позже. На месте удара работают все специальные службы.
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