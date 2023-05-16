Буданов: Единственная весомая помощь РФ от Ирана – "шахедами", перекрыть поставки тяжело

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что каналы поставки оружия из Ирана в Россию, в частности "шахедов", перекрыть "очень тяжело". Об этом он сообщил в интервью блоггеру Сергею Иванову.

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Отвечая на вопрос о том, какое оружие и откуда получает Россия извне, генерал-майор заявил, что государство-агрессор через третьи страны "пыталось выгребать" боеприпасы, но удалось лишь в Иране и Беларуси.

Буданов также назвал "весомой" помощь РФ от Ирана "шахедами". В то же время, по его словам, перекрыть каналы поставок оружия, в частности дронов-камикадзе, к государству-террористу "очень тяжело".

Начальник ГУР добавил, что "в теории" союзники, возможно, могли бы помочь Украине в этом вопросе, однако "на практике – нет".

8 мая 2023 года в небе над Киевской областью и столицей противовоздушная оборона сбила 35 из 35 "шахедов".

В ночь на 13 мая ПВО уничтожила 17 "шахедов" из 21, который Россия выпустила по Украине.

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