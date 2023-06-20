Повітряні сили: Українська ППО знищила 32 з 35 "шахедів" вночі

Вночі 20 червня Росія атакувала Україну 35 дронами-камікадзе Shahed 136/131, Силам протиповітряної оборони вдалося збити 32 з них. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Військові зазначили, що пуски здійснювались з північного та південного напрямків – Брянської області РФ та східного узбережжя Азовського моря.

30 "шахедів" знищено силами та засобами Повітряних сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.

У Повітряних силах також підтвердили ранкову інформацію КМВА щодо атаки на Київ, написавши, що на Київщині знищили понад два десятки російських дронів.

У КМВА також зазначали, що дрони заходили у повітряний простір Києва хвилями, курсами із різних напрямків.

У ніч проти 28 травня 2023 року, у День Києва, Росія масовано атакувала столицю: ППО збила десятки повітряних цілей.

13 червня розвідка повідомила, що Іран збільшив постачання "шахедів" Росії та допомагає налагодити їхнє виробництво на місці.

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