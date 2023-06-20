Вночі навколо Києва було знищено близько 20 "шахедів"

Вночі 20 червня Росія намагалася атакувати Київ дронами-камікадзе Shahed, сили протиповітряної оборони виявили і збили близько 20 ворожих цілей. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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Зазначається, що дрони заходили у повітряний простір Києва хвилями, курсами із різних напрямків.

Це лише друга атака іранськими дронами по столиці з початку місяця і перша за останні 18 днів.

"Силами і засобам нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятки ворожих цілей", – йдеться у повідомленні КМВА.

Інформації щодо постраждалих поки що не надходило, додали там.

У ніч проти 28 травня 2023 року, у День Києва, Росія масовано атакувала столицю: ППО збила десятки повітряних цілей.

13 червня розвідка повідомила, що Іран збільшив постачання "шахедів" Росії та допомагає налагодити їхнє виробництво на місці.

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