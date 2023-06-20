Ночью вокруг Киева было уничтожено около 20 "шахедов"

Ночью 20 июня Россия пыталась атаковать Киев дронами-камикадзе Shahed, силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили около 20 вражеских целей. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Отмечается, что дроны заходили в воздушное пространство Киева волнами, курсами из разных направлений.

Это лишь вторая атака иранскими дронами по столице с начала месяца и первая за последние 18 дней.

"Силами и средствами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка вражеских целей", – говорится в сообщении КГВА.

Информации о пострадавших пока не поступало, добавили там.

В ночь на 28 мая 2023 года, в День Киева, Россия массированно атаковала столицу: ПВО сбила десятки воздушных целей.

13 июня разведка сообщила, что Иран увеличил поставки "шахедов" России и помогает наладить их производство на месте.

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