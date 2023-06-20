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Ночью вокруг Киева было уничтожено около 20 "шахедов"

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 06:50
Ночью вокруг Киева было уничтожено около 20
Дрон-камикадзе Shahed (Фото: AiTelly)

Ночью 20 июня Россия пыталась атаковать Киев дронами-камикадзе Shahed, силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили около 20 вражеских целей. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что дроны заходили в воздушное пространство Киева волнами, курсами из разных направлений.

Это лишь вторая атака иранскими дронами по столице с начала месяца и первая за последние 18 дней.

"Силами и средствами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка вражеских целей", – говорится в сообщении КГВА.

Информации о пострадавших пока не поступало, добавили там.

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Милана Головань
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войнакиевдронБПЛАбеспилотникShahed
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