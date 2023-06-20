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Киев отразил воздушную атаку. ПВО перехватила дроны россиян, начиненные взрывчаткой

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 03:38
Киев отразил воздушную атаку. ПВО перехватила дроны россиян, начиненные взрывчаткой - Фото
ЗСУ Gepard ведет огонь (фото – Adrian Patoka/US Army)

Ночью 20 июня армия России пыталась атаковать столицу дронами-камикадзе Shahed: о вспышках в небе и звуках взрывов в Киеве и пригороде сообщили журналисты LIGA.net.

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02:03. Угроза применения врагом ударных БПЛА в Киевской области, написали Воздушные силы.

02:53. Дроны, похоже, подобрались к столице: объявлена тревога.

03:36. Первые взрывы в пригороде Киева. Работа ПВО сериями с небольшими промежутками времени на одном из направлений. К 03:45 вроде бы стихло.

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04:01. Снова гремело на подступах к Киеву, не недолго и далеко. В 04:12 – еще, но уже слышали в столице.

Пока ожидание официальной информации, посмотрите уникальное видео, как россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле.

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости ~170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно перепутать с чем-то другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" для ее геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска. 

Смотрите фото: ВСУ показали новый комплекс ПВО Avenger от США

Евгений Пилипенко
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войнавзрывпводронБПЛАдрон-камикадзеShahed
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