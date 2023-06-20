Киев отразил воздушную атаку. ПВО перехватила дроны россиян, начиненные взрывчаткой
Ночью 20 июня армия России пыталась атаковать столицу дронами-камикадзе Shahed: о вспышках в небе и звуках взрывов в Киеве и пригороде сообщили журналисты LIGA.net.
02:03. Угроза применения врагом ударных БПЛА в Киевской области, написали Воздушные силы.
02:53. Дроны, похоже, подобрались к столице: объявлена тревога.
03:36. Первые взрывы в пригороде Киева. Работа ПВО сериями с небольшими промежутками времени на одном из направлений. К 03:45 вроде бы стихло.
Смотрите также: "Испарение" двух САУ и БМП оккупантов после воспламенения боезапаса – три видео с фронта
04:01. Снова гремело на подступах к Киеву, не недолго и далеко. В 04:12 – еще, но уже слышали в столице.
Пока ожидание официальной информации, посмотрите уникальное видео, как россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле.
- В ночь на 28 мая 2023 года, в День Киева, Россия массированно атаковала столицу: ПВО сбила десятки воздушных целей.
- Ночью 1 июня РФ снова ударила по Киеву "Искандерами": сбиты все 10 ракет.
- 13 июня разведка сообщила, что Иран увеличил поставки "шахедов" России и помогает наладить их производство на месте.
Смотрите фото: ВСУ показали новый комплекс ПВО Avenger от США
Комментарии