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Взрывы в Одессе: ракетная атака России "Калибрами" и дронами на фоне грозы в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 02:03
Взрывы в Одессе: ракетная атака России
Грозовая Одесса ночью (иллюстративный скриншот)

Ночью 26 июня российские ракеты, выпущенные с акватории Черного моря, долетели до Одесской области, работает противовоздушная оборона, в пригороде слышны взрывы. Об этом сообщили как Воздушные силы, так и собеседники LIGA.net в городе и области.

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01:57. Воздушные силы предупредили: угроза пусков крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

Незадолго до 02:00 собеседник LIGA.net в пригороде Одессы сообщил, что якобы слышал свист реактивного двигателя, характерный для крылатой ракеты, после чего вскоре прогремели взрывы. Перехват или прилет, неизвестно.

02:06. Глава местной ОВА Олег Кипер подтвердил, что страна-террорист атакует Одесскую область: "Силы нашей обороны работают, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и ни в коем случае не снимайте работу ПВО".

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02:11. Неподалеку от Одессы еще и гроза, также гремит.

02:16. В городе на области "тихо": слышен только гром.

02:21. Одесская районная военная администрация пишет, что в атаке задействованы также и дроны-камикадзе.

02:31. Воздушные силы пишут, что отбой по ракетам, но не по "шахедам".

Новость дополняется...

Пока ждем официальной информации, посмотрите уникальное видео, как россияне заминировали танк и пустили его на позиции ВСУ. Он не доехал около 100 м: видео взрыва и облака Вильсона.

Евгений Пилипенко
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