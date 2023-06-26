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Втрати РФ: ЗСУ знищили 950 окупантів, 21 артсистему та 36 одиниць техніки

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 08:02
Втрати РФ: ЗСУ знищили 950 окупантів, 21 артсистему та 36 одиниць техніки - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України знищили 950 російських окупантів, 21 артилерійську систему та 36 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що окупанти атакують у районі Сватового, Кремінної, Бахмута та Донецька.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 225 580 осіб (+950);

- танків – 4031 (+1);

- бойових броньованих машин – 7820 (+14);

- артилерійських систем – 4055 (+21);

- РСЗВ – 624;,

- засобів ППО – 385;

- літаків – 314;

- гелікоптерів – 308;

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10);

- крилатих ракет – 1259;

- кораблів/катерів – 18;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6751 (+16);

- спеціальної техніки – 557 (+5).

  • 22 червня 2023 року в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використовувати резерви, щоб завдати контрударів.
  • Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів – карта.

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Наталія Медведєва
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війнавтратизведенняГенштаб
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