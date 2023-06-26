Втрати РФ: ЗСУ знищили 950 окупантів, 21 артсистему та 36 одиниць техніки
Збройні Сили України знищили 950 російських окупантів, 21 артилерійську систему та 36 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що окупанти атакують у районі Сватового, Кремінної, Бахмута та Донецька.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 225 580 осіб (+950);
- танків – 4031 (+1);
- бойових броньованих машин – 7820 (+14);
- артилерійських систем – 4055 (+21);
- РСЗВ – 624;,
- засобів ППО – 385;
- літаків – 314;
- гелікоптерів – 308;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3482 (+10);
- крилатих ракет – 1259;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6751 (+16);
- спеціальної техніки – 557 (+5).
- 22 червня 2023 року в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
- У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використовувати резерви, щоб завдати контрударів.
- Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів – карта.
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