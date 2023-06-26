Потери РФ: ВСУ уничтожили 950 оккупантов, 21 артсистему и 36 единиц техники
Вооруженные Силы Украины уничтожили 950 российских оккупантов, 21 артиллерийскую систему и 36 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что оккупанты атакуют в районе Сватово, Кременной, Бахмута и Донецка.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 225 580 человек (+950);
— танков — 4031 (+1);
— боевых бронированных машин — 7820 (+14);
— артиллерийских систем — 4055 (+21);
— РСЗО — 624;,
— средств ПВО — 385;
— самолетов — 314;
— вертолетов — 308;
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3482 (+10);
— крылатых ракет — 1259;
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 6751 (+16);
— специальной техники — 557 (+5).
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов — карта.
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