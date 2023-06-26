Генштаб: Россия наступает на пяти направлениях, пытается отбить Новодаровку на юге — карта
Российские оккупанты наступают в районе Сватово, Кременной, Бахмута и Донецка. Пытаются отбить недавно освобожденную Новодаровку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 36 боевых столкновений. В районе Сватово россияне наступали западнее Кривошеевки, успеха не имели.
Около Кременной враг атаковал в направлении Веселого и Раздоловки, украинские воины отбились.
В районе Бахмута противник безуспешно наступал вблизи Миньковки, Григоровки и Богдановки.
В районе Донецка захватчики вели наступление в Марьинке на Новомихайловку, но безуспешно.
В Запорожской области оккупанты сосредоточены на недопущении продвижения ВСУ в наступлении, пытались отбить недавно освобожденную Новодаровку, однако Силы обороны отбились.
Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, уничтожено шесть беспилотников-разведчиков.
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