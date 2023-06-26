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Генштаб: Россия наступает на пяти направлениях, пытается отбить Новодаровку на юге — карта

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 06:54
Генштаб: Россия наступает на пяти направлениях, пытается отбить Новодаровку на юге — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Сватово, Кременной, Бахмута и Донецка. Пытаются отбить недавно освобожденную Новодаровку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 36 боевых столкновений. В районе Сватово россияне наступали западнее Кривошеевки, успеха не имели. 

Фронт в районе Сватово (Карта: Military Land)

Около Кременной враг атаковал в направлении Веселого и Раздоловки, украинские воины отбились. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

В районе Бахмута противник безуспешно наступал вблизи Миньковки, Григоровки и Богдановки. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Донецка захватчики вели наступление в Марьинке на Новомихайловку, но безуспешно. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

В Запорожской области оккупанты сосредоточены на недопущении продвижения ВСУ в наступлении, пытались отбить недавно освобожденную Новодаровку, однако Силы обороны отбились. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, уничтожено шесть беспилотников-разведчиков.

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава и техники, четыре склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 10 артиллерийских подразделений на позициях и еще три важные цели. 
  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов — карта.

Читайте также: Кулеба: Контрнаступлений будет столько, сколько нужно

Дмитрий Гриниченко
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