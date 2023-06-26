Генштаб: Россия наступает на пяти направлениях, пытается отбить Новодаровку на юге — карта

Российские оккупанты наступают в районе Сватово, Кременной, Бахмута и Донецка. Пытаются отбить недавно освобожденную Новодаровку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 36 боевых столкновений. В районе Сватово россияне наступали западнее Кривошеевки, успеха не имели.

Около Кременной враг атаковал в направлении Веселого и Раздоловки, украинские воины отбились.



В районе Бахмута противник безуспешно наступал вблизи Миньковки, Григоровки и Богдановки.





В районе Донецка захватчики вели наступление в Марьинке на Новомихайловку, но безуспешно.

В Запорожской области оккупанты сосредоточены на недопущении продвижения ВСУ в наступлении, пытались отбить недавно освобожденную Новодаровку, однако Силы обороны отбились.

Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, уничтожено шесть беспилотников-разведчиков.

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, три района сосредоточения личного состава и техники, четыре склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 10 артиллерийских подразделений на позициях и еще три важные цели. 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов — карта. Читайте также: Кулеба: Контрнаступлений будет столько, сколько нужно

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