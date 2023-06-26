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Генштаб: Росія наступає на п'яти напрямках, намагається відбити Новодарівку на півдні — карта

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 06:54
Генштаб: Росія наступає на п'яти напрямках, намагається відбити Новодарівку на півдні — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Сватового, Кремінної, Бахмута та Донецька. Намагаються відбити нещодавно звільнену Новодарівку. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 36 бойових зіткнень. У районі Сватового росіяни наступали на захід від Кривошиївки, успіху не мали.

Фронт у районі Сватового (Карта: Military Land)

Біля Кремінної ворог атакував у напрямку Веселого та Роздолівки, українські воїни відбилися.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

У районі Бахмута противник безуспішно наступав поблизу Миньківки, Григорівки та Богданівки.

Фронт в районі Бахмута (Карта: Military Land)

У районі Донецька загарбники вели наступ у Мар'їнці на Новомихайлівку, але безуспішно.

Фронт в районі Донецька (Карта: Military Land)

У Запорізькій області окупанти зосереджені на недопущенні просування ЗСУ у наступі, намагалися відбити нещодавно звільнену Новодарівку, проте Сили оборони відбилися.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Українська авіація завдала вісім ударів по районам зосередження особового складу, знищено шість безпілотників-розвідників.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та техніки, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 10 артилерійських підрозділів на позиціях та ще три важливі цілі.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.
  • Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта. 

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Дмитро Гриниченко
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