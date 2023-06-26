Генштаб: Росія наступає на п'яти напрямках, намагається відбити Новодарівку на півдні — карта
Російські окупанти наступають у районі Сватового, Кремінної, Бахмута та Донецька. Намагаються відбити нещодавно звільнену Новодарівку. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 36 бойових зіткнень. У районі Сватового росіяни наступали на захід від Кривошиївки, успіху не мали.
Біля Кремінної ворог атакував у напрямку Веселого та Роздолівки, українські воїни відбилися.
У районі Бахмута противник безуспішно наступав поблизу Миньківки, Григорівки та Богданівки.
У районі Донецька загарбники вели наступ у Мар'їнці на Новомихайлівку, але безуспішно.
У Запорізькій області окупанти зосереджені на недопущенні просування ЗСУ у наступі, намагалися відбити нещодавно звільнену Новодарівку, проте Сили оборони відбилися.
Українська авіація завдала вісім ударів по районам зосередження особового складу, знищено шість безпілотників-розвідників.
Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та техніки, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 10 артилерійських підрозділів на позиціях та ще три важливі цілі.
- 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
- У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.
- Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта.
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