Генштаб: Росія наступає на п'яти напрямках, намагається відбити Новодарівку на півдні — карта

Російські окупанти наступають у районі Сватового, Кремінної, Бахмута та Донецька. Намагаються відбити нещодавно звільнену Новодарівку. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 36 бойових зіткнень. У районі Сватового росіяни наступали на захід від Кривошиївки, успіху не мали.

Біля Кремінної ворог атакував у напрямку Веселого та Роздолівки, українські воїни відбилися.

У районі Бахмута противник безуспішно наступав поблизу Миньківки, Григорівки та Богданівки.

У районі Донецька загарбники вели наступ у Мар'їнці на Новомихайлівку, але безуспішно.

У Запорізькій області окупанти зосереджені на недопущенні просування ЗСУ у наступі, намагалися відбити нещодавно звільнену Новодарівку, проте Сили оборони відбилися.

Українська авіація завдала вісім ударів по районам зосередження особового складу, знищено шість безпілотників-розвідників.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та техніки, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 10 артилерійських підрозділів на позиціях та ще три важливі цілі.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.

Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта.

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