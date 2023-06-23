Командувач ЗСУ про наступ: Головні сили ще не вступали в бій з Росією, усе попереду

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian заявив, що основні сили наступального резерву ще не введені в бій з російськими окупантами, додавши, що "Все попереду".

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"Хочу сказати, що наші основні сили ще не вступили в бойові дії, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду", – сказав він.

Сирський додав, що ворог продовжує передбачати найнебезпечніші для себе напрямки і будує там потужну оборону, яку важко прорвати. За його словами, ситуація на сході є "важкою та напруженою".

"Росіяни намагаються перехопити ініціативу. Тому ситуація справді складна. Ми не повинні недооцінювати ворога", – заявив він.

Сирський також додав, що світ "має бути терплячим" щодо наступу ЗСУ. Він сказав, що треба бути готовими до того, що цей процес займе деякий час, оскільки з обох сторін зосереджено багато сил, багато матеріальних засобів і багато інженерних перешкод.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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