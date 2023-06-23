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Командувач ЗСУ про наступ: Головні сили ще не вступали в бій з Росією, усе попереду

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23.06.2023, 17:39
Командувач ЗСУ про наступ: Головні сили ще не вступали в бій з Росією, усе попереду - Фото
Олександр Сирський (Фото: Міноборони України)

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian заявив, що основні сили наступального резерву ще не введені в бій з російськими окупантами, додавши, що "Все попереду".

"Хочу сказати, що наші основні сили ще не вступили в бойові дії, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду", – сказав він.

Сирський додав, що ворог продовжує передбачати найнебезпечніші для себе напрямки і будує там потужну оборону, яку важко прорвати. За його словами, ситуація на сході є "важкою та напруженою".

"Росіяни намагаються перехопити ініціативу. Тому ситуація справді складна. Ми не повинні недооцінювати ворога", – заявив він.

Сирський також додав, що світ "має бути терплячим" щодо наступу ЗСУ. Він сказав, що треба бути готовими до того, що цей процес займе деякий час, оскільки з обох сторін зосереджено багато сил, багато матеріальних засобів і багато інженерних перешкод.

  • 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
  • Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Читайте також: Окупанти отримали відсіч і вже менше атакують на Лимано-Куп'янському напрямку – ЗСУ

Мілана Головань
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