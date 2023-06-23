Командувач ЗСУ про наступ: Головні сили ще не вступали в бій з Росією, усе попереду
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian заявив, що основні сили наступального резерву ще не введені в бій з російськими окупантами, додавши, що "Все попереду".
"Хочу сказати, що наші основні сили ще не вступили в бойові дії, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду", – сказав він.
Сирський додав, що ворог продовжує передбачати найнебезпечніші для себе напрямки і будує там потужну оборону, яку важко прорвати. За його словами, ситуація на сході є "важкою та напруженою".
"Росіяни намагаються перехопити ініціативу. Тому ситуація справді складна. Ми не повинні недооцінювати ворога", – заявив він.
Сирський також додав, що світ "має бути терплячим" щодо наступу ЗСУ. Він сказав, що треба бути готовими до того, що цей процес займе деякий час, оскільки з обох сторін зосереджено багато сил, багато матеріальних засобів і багато інженерних перешкод.
- 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
- Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
- 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.
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