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У РФ задача-максимум остановить наступление, минимум – затормозить и сделать свое – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 20:55
У РФ задача-максимум остановить наступление, минимум – затормозить и сделать свое – Маляр - Фото
Анна Маляр (Фото: Telegram Анны Маляр)

Задачей-максимум российских оккупантов является остановка украинского наступления "любой ценой". Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Подрывом дамб, минированием полей, непрерывными обстрелами, диверсиями, информационным нагнетанием и даже "ядерной" риторикой", – написала Маляр о цене, которую готовы заплатить оккупанты для остановки украинского наступления.

Задачей-минимум оккупантов она назвала "существенно усложнить и затормозить" продвижение украинских сил. Во время этого россияне хотят подготовить собственное контрнаступление.

"Мотивация "не потерять" оккупированные земли будет проявлена значительно сильнее мотивации "захватить" наши земли. Потому что это их ментальная извечная травма", – отметила Маляр.

По ее мнению, россияне "психологически легче" переносят неудачное наступление, чем потерю завоеванных земель: "Это деморализует и демотивирует их непоправимо".

Маляр пишет, что после этого россияне "сами не соберут свое войско", поскольку их солдаты начнут массово отказываться выполнять приказы, как это было в Харьковской области.

"Итак, мы должны понимать это. Нашим войскам сейчас действительно тяжело. Очень. Но они двигаются вперед. Уверенно", – написала она.

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Артём Джерипа
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войнаАнна Малярконтрнаступлениенаступление ВСУ
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