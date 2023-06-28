"Більше ніколи не погодимось на замороження конфлікту". Зеленський у Раді зачитав доктрину

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді на честь Дня Конституції України, виніс на обговорення доктрину для нашої країни, що містить п'ять основних орієнтирів, які "нація визначає як важливі".

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"Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка іде до перемоги. Та для України-переможниці", – написав він у Telegram.

Глава держава наголосив, що ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та її майбутнє.

За словами Зеленського, основними пунктами української доктрини є:

– філософія перемоги;

– глобальна українська безпека;

– політика героїв;

– політика справедливості;

– трансформація.

"Перемога — це вигнання всіх російських військових формувань, найманців та бойовиків, повернення в Україну наших людей — тих, кого примусово депортували в Росію та тих, кого Росія взяла у полон", — сказав Зеленський у Раді.

Президент наголосив, що "Україна більше ніколи не погодиться на будь-яку форму замороженого конфлікту". У цьому контексті гарант нагадав про українську формулу миру. Вона, за його словами, є універсальною й може допомогти іншим країнам, які зіткнулися з агресією.

Він додав, що Україна сама обиратиме альянси для себе та своє майбутнє. За словами Зеленського, це, "однозначно, ЄС та НАТО".

28 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що, ймовірно, 2023 рік буде вирішальним у війні України проти російських загарбників.

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