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Байден проти спрощеного вступу України в НАТО. Резніков не збентежений: Це їхній інтерес

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26.06.2023, 08:29
Байден проти спрощеного вступу України в НАТО. Резніков не збентежений: Це їхній інтерес - Фото
Олексій Резніков (Фото: LIGA.net)

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна стане членом НАТО, проте на це знадобиться час. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

За його словами, він не збентежений нещодавніми коментарями президента США Джо Байдена про те, що Вашингтон не спрощуватиме вступ України в Альянс.

Він зазначив, що членство України є інтересом західних союзників, оскільки вона знає, як перемогти та стримати армію Росії.

Резніков також заявив, що жодних переговорів з Росією не буде, доки Збройні Сили України не повернуть кордони 1991 року.

"Ми будемо готові обговорювати повоєнне співіснування з Росією, коли вони підуть із нашої землі", — сказав міністр.

Глава відомства підкреслив, що США є важливим союзником України, оскільки мають у своєму розпорядженні серйозні ресурси та здатність переконувати інші країни допомагати Україні.

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Дмитро Гриниченко
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Джо БайденвійнаНАТОвійськова допомогаОлексій Резніков
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