Байден проти спрощеного вступу України в НАТО. Резніков не збентежений: Це їхній інтерес
Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна стане членом НАТО, проте на це знадобиться час. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.
За його словами, він не збентежений нещодавніми коментарями президента США Джо Байдена про те, що Вашингтон не спрощуватиме вступ України в Альянс.
Він зазначив, що членство України є інтересом західних союзників, оскільки вона знає, як перемогти та стримати армію Росії.
Резніков також заявив, що жодних переговорів з Росією не буде, доки Збройні Сили України не повернуть кордони 1991 року.
"Ми будемо готові обговорювати повоєнне співіснування з Росією, коли вони підуть із нашої землі", — сказав міністр.
Глава відомства підкреслив, що США є важливим союзником України, оскільки мають у своєму розпорядженні серйозні ресурси та здатність переконувати інші країни допомагати Україні.
- 9 травня 2023 року генсек НАТО Столтенберг повідомив, що всі країни НАТО досягли згоди щодо трьох пунктів про вступ України в Альянс.
- 7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу.
- 16 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО може дозволити Україні вступ за спрощеною процедурою.
- CNN писало, що Байден нібито не заперечує проти виключення етапу ПДЧ у разі вступу України в НАТО. Наступного дня Байден заявив, що не буде спрощувати умови для вступу в НАТО для України.
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