Байден проти спрощеного вступу України в НАТО. Резніков не збентежений: Це їхній інтерес

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна стане членом НАТО, проте на це знадобиться час. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

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За його словами, він не збентежений нещодавніми коментарями президента США Джо Байдена про те, що Вашингтон не спрощуватиме вступ України в Альянс.

Він зазначив, що членство України є інтересом західних союзників, оскільки вона знає, як перемогти та стримати армію Росії.

Резніков також заявив, що жодних переговорів з Росією не буде, доки Збройні Сили України не повернуть кордони 1991 року.

"Ми будемо готові обговорювати повоєнне співіснування з Росією, коли вони підуть із нашої землі", — сказав міністр.

Глава відомства підкреслив, що США є важливим союзником України, оскільки мають у своєму розпорядженні серйозні ресурси та здатність переконувати інші країни допомагати Україні.

9 травня 2023 року генсек НАТО Столтенберг повідомив, що всі країни НАТО досягли згоди щодо трьох пунктів про вступ України в Альянс.

7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу.

16 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО може дозволити Україні вступ за спрощеною процедурою.

CNN писало, що Байден нібито не заперечує проти виключення етапу ПДЧ у разі вступу України в НАТО. Наступного дня Байден заявив, що не буде спрощувати умови для вступу в НАТО для України.

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