Байден каже, що не буде полегшувати шлях до НАТО для України

Президент США Джо Байден заявив, що не послаблюватиме бар'єри для вступу України до НАТО. Про це він сказав журналістам у суботу перед від'їздом до Філадельфії, передає CNN.

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Коли Байдена запитали, чи спростить він бар'єри для вступу України до НАТО, він "категорично відповів ні", повідомляють журналісти.

"Ні. Тому що вони мають відповідати тим самим стандартам. Тож я не збираюся спрощувати", – сказав Байден.

На думку американського лідера, Україна зробила все, що пов'язане з демонстрацією здатності до військової координації, "але є ціле питання, чи безпечна їхня система".

"Вона не корумпована? Чи відповідає вона всім стандартам, яким відповідає будь-яка інша країна в НАТО? Я думаю, що це буде і це можливо (вступ України до НАТО. – Ред.), але не автоматично", – сказав він.

9 травня 2023 року генсек НАТО Столтенберг повідомив, що всі країни НАТО досягли згоди щодо трьох пунктів про вступ України до Альянсу.

7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу.

16 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО може дозволити Україні вступ за спрощеною процедурою.

Вчора CNN писало, що Байден нібито не заперечує проти виключення етапу ПДЧ у разі вступу України до НАТО.

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