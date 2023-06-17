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Байден каже, що не буде полегшувати шлях до НАТО для України

Этот материал также доступен на русском
17.06.2023, 18:32
Байден каже, що не буде полегшувати шлях до НАТО для України - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявив, що не послаблюватиме бар'єри для вступу України до НАТО. Про це він сказав журналістам у суботу перед від'їздом до Філадельфії, передає CNN.

Коли Байдена запитали, чи спростить він бар'єри для вступу України до НАТО, він "категорично відповів ні", повідомляють журналісти.

"Ні. Тому що вони мають відповідати тим самим стандартам. Тож я не збираюся спрощувати", – сказав Байден.

На думку американського лідера, Україна зробила все, що пов'язане з демонстрацією здатності до військової координації, "але є ціле питання, чи безпечна їхня система".

"Вона не корумпована? Чи відповідає вона всім стандартам, яким відповідає будь-яка інша країна в НАТО? Я думаю, що це буде і це можливо (вступ України до НАТО. – Ред.), але не автоматично", – сказав він.

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Оксана Житнюк
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