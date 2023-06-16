Байден не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО – CNN

Президент США Джо Байден не заперечує проти виключення етапу плану дій щодо членства (ПДЧ) при вступі України до НАТО. Про це повідомляє CNN.

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Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило агентству, що Байден готовий підтримати відмову від вимоги виконання Україною при вступі до НАТО плану дій щодо членства (ПДЧ), який був передбачений в угоді від 2008 року.

ПДЧ описується як "програма консультацій, допомоги та практичної підтримки з урахуванням індивідуальних потреб країн, які бажають вступити до Північноатлантичного Альянсу" і є процесом, через який усі країни повинні пройти для вступу до НАТО.

Скасування ПДЧ означає деяке полегшення для України проходження процедури вступу до НАТО, зазначає агентство.

Джерело підтвердило, що пропозиція про скасування етапу ПДЧ прозвучала від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на зустрічі з Байденом у Вашингтоні на початку цього тижня.

При цьому США, як і раніше, не вважають вступ України до Альянсу повністю вирішеною справою, оскільки для цього Києву ще необхідно провести низку принципово важливих реформ.

9 травня 2023 року генсек НАТО Столтенберг повідомив, що всі країни НАТО досягли згоди щодо трьох пунктів про вступ України до Альянсу.

7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має розробити гарантії безпеки для України до її вступу.

16 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО може дозволити Україні вступ за спрощеною процедурою.

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