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Байден не против убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО – CNN

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 17:15
Байден не против убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО – CNN - Фото
Джо Байден (Фото: ОП)

Президент США Джо Байден не возражает против того, чтобы исключить этап плана действий по членству (ПДЧ) при вступлении Украины в НАТО. Об этом сообщает CNN.

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Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что Байден готов поддержать отказ от требования выполнения Украиной при вступлении в НАТО плана действий по членству (ПДЧ), который был предусмотрен в соглашении от 2008 года.

ПДЧ описывается как "программа консультаций, помощи и практической поддержки с учетом индивидуальных потребностей стран, желающих вступить в Североатлантический Альянс" и представляет собой процесс, через который все страны должны пройти для вступления в НАТО.

Отмена ПДЧ означает некоторое облегчение для Украины прохождения процедуры вступления в НАТО, отмечает агентство.   

Источник подтвердил, что предложение об отмене этапа ПДЧ прозвучало от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на встрече с Байденом в Вашингтоне в начале этой недели.

При этом США по-прежнему не считают вступление Украины в Альянс полностью решенным делом, так как для этого Киеву еще необходимо провести ряд принципиально важных реформ.

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Сергей Бережной
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