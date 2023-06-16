Байден не против убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО – CNN

Президент США Джо Байден не возражает против того, чтобы исключить этап плана действий по членству (ПДЧ) при вступлении Украины в НАТО. Об этом сообщает CNN.

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Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что Байден готов поддержать отказ от требования выполнения Украиной при вступлении в НАТО плана действий по членству (ПДЧ), который был предусмотрен в соглашении от 2008 года.

ПДЧ описывается как "программа консультаций, помощи и практической поддержки с учетом индивидуальных потребностей стран, желающих вступить в Североатлантический Альянс" и представляет собой процесс, через который все страны должны пройти для вступления в НАТО.

Отмена ПДЧ означает некоторое облегчение для Украины прохождения процедуры вступления в НАТО, отмечает агентство.

Источник подтвердил, что предложение об отмене этапа ПДЧ прозвучало от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на встрече с Байденом в Вашингтоне в начале этой недели.

При этом США по-прежнему не считают вступление Украины в Альянс полностью решенным делом, так как для этого Киеву еще необходимо провести ряд принципиально важных реформ.

9 мая 2023 года генсек НАТО Столтенберг сообщил, что все страны НАТО достигли согласия относительно трех пунктов о вступлении Украины в Альянс.

7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.

16 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО может разрешить Украине вступление по упрощенной процедуре.

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