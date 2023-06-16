Байден не против убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО – CNN
Президент США Джо Байден не возражает против того, чтобы исключить этап плана действий по членству (ПДЧ) при вступлении Украины в НАТО. Об этом сообщает CNN.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что Байден готов поддержать отказ от требования выполнения Украиной при вступлении в НАТО плана действий по членству (ПДЧ), который был предусмотрен в соглашении от 2008 года.
ПДЧ описывается как "программа консультаций, помощи и практической поддержки с учетом индивидуальных потребностей стран, желающих вступить в Североатлантический Альянс" и представляет собой процесс, через который все страны должны пройти для вступления в НАТО.
Отмена ПДЧ означает некоторое облегчение для Украины прохождения процедуры вступления в НАТО, отмечает агентство.
Источник подтвердил, что предложение об отмене этапа ПДЧ прозвучало от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на встрече с Байденом в Вашингтоне в начале этой недели.
При этом США по-прежнему не считают вступление Украины в Альянс полностью решенным делом, так как для этого Киеву еще необходимо провести ряд принципиально важных реформ.
- 9 мая 2023 года генсек НАТО Столтенберг сообщил, что все страны НАТО достигли согласия относительно трех пунктов о вступлении Украины в Альянс.
- 7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.
- 16 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО может разрешить Украине вступление по упрощенной процедуре.
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