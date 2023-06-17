Байден говорит, что не будет облегчать путь в НАТО для Украины
Президент США Джо Байден заявил, что не станет ослаблять барьеры для вступления Украины в НАТО. Об этом он сказал журналистам в субботу перед отъездом в Филадельфию, передает CNN.
Когда Байдена спросили, упростит ли он барьеры для вступления Украины в НАТО, он "категорически ответил нет", сообщают журналисты.
"Нет. Потому что они должны соответствовать тем же стандартам. Так что я не собираюсь упрощать", – сказал Байден.
По мнению американского лидера, Украина сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации, "но есть целый вопрос, безопасна ли их система".
"Она не коррумпирована? Соответствует ли она всем стандартам, которым соответствует любая другая страна в НАТО? Я думаю, что это будет и это возможно (вступление Украины в НАТО. – Ред.), но не автоматически", – сказал он.
- 9 мая 2023 года генсек НАТО Столтенберг сообщил, что все страны НАТО достигли согласия относительно трех пунктов о вступлении Украины в Альянс.
- 7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.
- 16 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО может разрешить Украине вступление по упрощенной процедуре.
- Вчера CNN писало, что Байден якобы не возражает против того, чтобы исключить этап ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.
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