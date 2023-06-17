Байден говорит, что не будет облегчать путь в НАТО для Украины

Президент США Джо Байден заявил, что не станет ослаблять барьеры для вступления Украины в НАТО. Об этом он сказал журналистам в субботу перед отъездом в Филадельфию, передает CNN.

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Когда Байдена спросили, упростит ли он барьеры для вступления Украины в НАТО, он "категорически ответил нет", сообщают журналисты.

"Нет. Потому что они должны соответствовать тем же стандартам. Так что я не собираюсь упрощать", – сказал Байден.

По мнению американского лидера, Украина сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации, "но есть целый вопрос, безопасна ли их система".

"Она не коррумпирована? Соответствует ли она всем стандартам, которым соответствует любая другая страна в НАТО? Я думаю, что это будет и это возможно (вступление Украины в НАТО. – Ред.), но не автоматически", – сказал он.

9 мая 2023 года генсек НАТО Столтенберг сообщил, что все страны НАТО достигли согласия относительно трех пунктов о вступлении Украины в Альянс.

7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.

16 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО может разрешить Украине вступление по упрощенной процедуре.

Вчера CNN писало, что Байден якобы не возражает против того, чтобы исключить этап ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

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