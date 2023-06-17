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Байден говорит, что не будет облегчать путь в НАТО для Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 18:32
Байден говорит, что не будет облегчать путь в НАТО для Украины - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что не станет ослаблять барьеры для вступления Украины в НАТО. Об этом он сказал журналистам в субботу перед отъездом в Филадельфию, передает CNN.

Когда Байдена спросили, упростит ли он барьеры для вступления Украины в НАТО, он "категорически ответил нет", сообщают журналисты.

"Нет. Потому что они должны соответствовать тем же стандартам. Так что я не собираюсь упрощать", – сказал Байден.

По мнению американского лидера, Украина сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации, "но есть целый вопрос, безопасна ли их система".

"Она не коррумпирована? Соответствует ли она всем стандартам, которым соответствует любая другая страна в НАТО? Я думаю, что это будет и это возможно (вступление Украины в НАТО. – Ред.), но не автоматически", – сказал он.

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Оксана Житнюк
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