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Зеленский: Сколько жизней стоит одна фраза на саммите в Вильнюсе об Украине в НАТО?

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2023, 21:29
Зеленский: Сколько жизней стоит одна фраза на саммите в Вильнюсе об Украине в НАТО? - Фото
Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Если на саммите НАТО в Вильнюсе не прозвучат заверения, что Украина после войны станет членом Альянса, то Киеву нет смысла участвовать в этом саммите. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

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Президент считает, что некоторые страны-члены НАТО настолько боятся Россию, что не готовы видеть Украину в этом военном союзе.

"Если нас не видят и не дадут нам какой-то сигнал в Вильнюсе, то, я считаю, Украине нечего делать на этом саммите. Мы не хотим быть в НАТО во время войны – поздно, надо было быть до. Мы понимаем, что мы не будем в НАТО или в любом мощном союзе по безопасности в течение этой войны. Но скажите мне, сколько жизней стоит одна фраза на вильнюсском саммите? Сколько жизней украинцев стоит одна фраза: Украина будет в НАТО после этой войны?" – спросил Зеленский.

  • Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля, в нем должен принять участие Зеленский.
  • 1 июня во время визита в Молдову Зеленский заявил, что Украина готова вступить в НАТО, однако ждет готовности Альянса.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийнатосаммитвильнюс
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