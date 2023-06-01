Лидер Литвы: Нужно найти что-то для компенсации неспособности взять Украину в НАТО сейчас

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Украине нужно предложить "компенсацию" за то, что сейчас НАТО не может предложить членство в Альянсе. Об этом он сказал журналистам на заседании Европейского политического сообщества, передает Verslo žinija.

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"Мы много раз говорили, что нельзя повторять пустые заявления об открытых дверях в НАТО <…> Мы должны найти что-то, чтобы компенсировать нашу неспособность предоставить полноправное членство для Украины в данный момент", – сказал Науседа.

По его словам, "все понимают", что предложить стране в разгар войны полноправное членство в военном союзе будет крайне сложно, но необходимо найти достаточные гарантии безопасности, такие как военно-политическая поддержка и институциональная рамки для более тесного сотрудничества между Украиной и Альянсом.

"Важно понимать, что война закончится победой Украины, но что будет потом?" – сказал литовский лидер.

По его словам, эти вопросы будут подняты на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Науседа подчеркнул, что также будет обсуждаться усиление противовоздушной обороны Польши и стран Балтии. Он назвал ситуацию "очень серьезной" и ухудшающейся на фоне того, что Беларусь активно вовлечена в войну и заявила о готовности развернуть тактическое ядерное оружие на своей территории.

17 мая 2023 года министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться после войны.

30 мая глава МИД Кулеба обратился к коллегам из 31 страны-члена Альянса: призвал предоставить гарантии безопасности Украине.

Президент Франции Макрон заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть чем-то средним между моделью Израиля и членством в НАТО.

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