Лідер Литви: Треба знайти щось для компенсації нездатності взяти Україну в НАТО зараз

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Україні потрібно запропонувати "компенсацію" за те, що зараз НАТО не може запропонувати членство в Альянсі. Про це він сказав журналістам на засіданні Європейської політичної спільноти, повідомляє Verslo žinija.

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"Ми багато разів говорили, що не можна повторювати порожні заяви про відчинені двері в НАТО <…> Ми маємо знайти щось, щоб компенсувати нашу нездатність надати повноправне членство для України на цей момент", – сказав Науседа.

За його словами, "усі розуміють", що запропонувати країні у розпал війни повноправне членство у військовому союзі буде вкрай складно, але необхідно знайти достатні гарантії безпеки, такі як військово-політична підтримка та інституційні межі для більш тісної співпраці між Україною та Альянсом.

"Важливо розуміти, що війна закінчиться перемогою України, але що буде потім?" – сказав литовський лідер.

За його словами, ці питання будуть порушені на саміті НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року. Науседа наголосив, що також обговорюватиметься посилення протиповітряної оборони Польщі та країн Балтії. Він назвав ситуацію "дуже серйозною" та бачить тенденцію до погіршення на тлі того, що Білорусь активно залучена у війну і заявила про готовність розгорнути тактичну ядерну зброю на своїй території.

17 травня 2023 року міністр оборони Британії Воллес заявив, що питання вступу України в НАТО вирішуватиметься після війни.

30 травня глава МЗС Кулеба звернувся до колег із 31 країни-члена Альянсу: закликав надати гарантії безпеки Україні.

Президент Франції Макрон заявив, що гарантії безпеки для України мають бути чимось середнім між моделлю Ізраїлю та членством у НАТО.

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