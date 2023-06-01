RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Лідер Литви: Треба знайти щось для компенсації нездатності взяти Україну в НАТО зараз

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 17:26
Лідер Литви: Треба знайти щось для компенсації нездатності взяти Україну в НАТО зараз - Фото
Гитанас Науседа (фото - EPA)

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Україні потрібно запропонувати "компенсацію" за те, що зараз НАТО не може запропонувати членство в Альянсі. Про це він сказав журналістам на засіданні Європейської політичної спільноти, повідомляє Verslo žinija.

"Ми багато разів говорили, що не можна повторювати порожні заяви про відчинені двері в НАТО <…> Ми маємо знайти щось, щоб компенсувати нашу нездатність надати повноправне членство для України на цей момент", – сказав Науседа.

За його словами, "усі розуміють", що запропонувати країні у розпал війни повноправне членство у військовому союзі буде вкрай складно, але необхідно знайти достатні гарантії безпеки, такі як військово-політична підтримка та інституційні межі для більш тісної співпраці між Україною та Альянсом.

"Важливо розуміти, що війна закінчиться перемогою України, але що буде потім?" – сказав литовський лідер.

За його словами, ці питання будуть порушені на саміті НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року. Науседа наголосив, що також обговорюватиметься посилення протиповітряної оборони Польщі та країн Балтії. Він назвав ситуацію "дуже серйозною" та бачить тенденцію до погіршення на тлі того, що Білорусь активно залучена у війну і заявила про готовність розгорнути тактичну ядерну зброю на своїй території.

  • 17 травня 2023 року міністр оборони Британії Воллес заявив, що питання вступу України в НАТО вирішуватиметься після війни.
  • 30 травня глава МЗС Кулеба звернувся до колег із 31 країни-члена Альянсу: закликав надати гарантії безпеки Україні.
  • Президент Франції Макрон заявив, що гарантії безпеки для України мають бути чимось середнім між моделлю Ізраїлю та членством у НАТО.

Читайте також: Зеленський – Заходу: Наші солдати розчаровані тим, що рішення про Україну в НАТО відсувається

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
НАТОлитваГітанас Науседагарантії безпеки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 