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Путін та Лукашенко нібито переміщують ядерну зброю до Білорусі. Німеччина: Просто залякування

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27.05.2023, 10:47
Путін та Лукашенко нібито переміщують ядерну зброю до Білорусі. Німеччина: Просто залякування - Фото
Володимир Путін та Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

В уряді Німеччини назвали залякуванням заяви диктатора Олександра Лукашенка про те, що Росія нібито почала переміщати до Білорусі тактичну ядерну зброю. Про це на брифінгу повідомив речник уряду ФРН Вольфганг Бюхнер, цитує його Укрінформ.

За його словами, заяви Лукашенка — це ще одна прозора спроба ядерного залякування з боку Росії.

Він зазначив, що Німеччина "рішуче відкидає це", а Білорусь суперечить деклараціям, які вона підписала на міжнародному рівні, зобов'язуючись не розміщувати ядерну зброю на своїй території.

"У цьому плані наше повідомлення чітке: це розміщення є неправильним кроком", — сказав Бюхнер.

  • 25 березня 2023 року Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі нібито у відповідь на плани Великої Британії постачити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
  • У Білому домі заявили, що США не бачать ознак переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі.
  • МЗС Латвії: Плани Росії розмістити ядерну зброю у Білорусі – акт розпачу.

Читайте також: Зеленський: План РФ розмістити ядерну зброю у Білорусі свідчить про невдалу зустріч з Китаєм

Дмитро Гриниченко
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БІЛОРУСЬОлександр лукашенковійнаНімеччинаядерна зброя
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