Путин и Лукашенко якобы перемещают ядерное оружие в Беларусь. Германия: Просто запугивание

В правительстве Германии назвали запугиванием заявления диктатора Александра Лукашенко о том, что Россия якобы начала перемещать в Беларусь тактическое ядерное оружие. Об этом на брифинге сообщил спикер правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, цитирует его Укринформ.

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По его словам, заявления Лукашенко — это еще одна прозрачная попытка ядерного запугивания со стороны России.

Он отметил, что Германия "решительно отбрасывает это", а Беларусь противоречит декларациям, которые она подписала на международном уровне, обязываясь не размещать ядерное оружие на своей территории.

"В этом отношении наше сообщение четкое: это размещение является неправильным шагом", — сказал Бюхнер.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния.

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