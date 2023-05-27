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Путин и Лукашенко якобы перемещают ядерное оружие в Беларусь. Германия: Просто запугивание

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2023, 10:47
Путин и Лукашенко якобы перемещают ядерное оружие в Беларусь. Германия: Просто запугивание - Фото
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: EPA)

В правительстве Германии назвали запугиванием заявления диктатора Александра Лукашенко о том, что Россия якобы начала перемещать в Беларусь тактическое ядерное оружие. Об этом на брифинге сообщил спикер правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, цитирует его Укринформ.

По его словам, заявления Лукашенко — это еще одна прозрачная попытка ядерного запугивания со стороны России.

Он отметил, что Германия "решительно отбрасывает это", а Беларусь противоречит декларациям, которые она подписала на международном уровне, обязываясь не размещать ядерное оружие на своей территории. 

"В этом отношении наше сообщение четкое: это размещение является неправильным шагом", — сказал Бюхнер.

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.
  • МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния. 

Читайте также: Зеленский: План РФ разместить ядерное оружие в Беларуси – следствие неудачной встречи с Си

Дмитрий Гриниченко
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Германиявойнабеларусьядерное оружиеалександр лукашенко
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