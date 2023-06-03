Зеленський: Скільки життів коштує одна фраза на саміті в Вільнюсі про Україну в НАТО?

Якщо на саміті НАТО у Вільнюсі не пролунають запевнення, що Україна після війни стане членом Альянсу, то Києву немає сенсу брати участь у цьому саміті. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Wall Street Journal.

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Президент вважає, що "деякі" країни-члени НАТО настільки бояться Росію, що не готові бачити Україну в цьому військовому союзі.

"Якщо нас не бачать і не дадуть нам якийсь сигнал у Вільнюсі, то, я вважаю, Україні нічого робити на цьому саміті. Ми не хочемо бути в НАТО у час війни – запізно, треба було бути до. Ми розуміємо, що ми не будемо в НАТО чи в будь-якому потужному безпековому союзі впродовж цієї війни. Але скажіть мені, скільки життів коштує одна фраза на вільнюському саміті? Скільки життів українців коштує одна фраза: Україна буде в НАТО після цієї війни?" – запитав Зеленський.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня, у ньому має взяти участь Зеленський.

1 червня під час візиту до Молдови Зеленський заявив, що Україна готова вступити в НАТО, проте чекає готовності Альянсу.

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