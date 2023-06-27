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Зеленський: Є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 13:42
Зеленський: Є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО - Фото
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі є "всі підстави для політичного запрошення України" в НАТО. Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі президента.

"Є всі підстави для політичного запрошення України в Альянс. Є повне розуміння щодо гарантій безпеки для України на час до моменту вступу", – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що наразі він працює зі своєю командою, щоб рішення саміту НАТО у Вільнюсі стали "реально змістовними".

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

Зеленський може взяти у ньому участь.

Президент порушував питання гарантій безпеки на саміті НАТО під час зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом 20 квітня.

Столтенберг також казав, що тільки після перемоги України у війні з Росією "є сенс" обговорювати вступ держави в НАТО.

Читайте також: Саміт НАТО. МЗС звернувся до 31 члена Альянсу: Надати гарантії безпеки для України

Артем Джеріпа
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Володимир ЗеленськийвійнаНАТОсаміт
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