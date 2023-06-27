Зеленський: Є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі є "всі підстави для політичного запрошення України" в НАТО. Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі президента.

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"Є всі підстави для політичного запрошення України в Альянс. Є повне розуміння щодо гарантій безпеки для України на час до моменту вступу", – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що наразі він працює зі своєю командою, щоб рішення саміту НАТО у Вільнюсі стали "реально змістовними".

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

Зеленський може взяти у ньому участь.

Президент порушував питання гарантій безпеки на саміті НАТО під час зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом 20 квітня.

Столтенберг також казав, що тільки після перемоги України у війні з Росією "є сенс" обговорювати вступ держави в НАТО.

1 червня Зеленський заявив, що Україна готова вступити в НАТО, проте чекає готовності від Альянсу.

16 червня міністр оборони Німеччини повідомив, що у НАТО можуть погодитись надати Україні спрощену процедуру вступу в Альянс.

19 червня Столтенберг заявив, що НАТО не готує офіційне запрошення України в Альянс на саміті у Вільнюсі.

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