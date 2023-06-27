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Зеленский: Есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 13:42
Зеленский: Есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть "все основания для политического приглашения Украины" в НАТО. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале президента.

"Есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс. Есть полное понимание гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления", – говорится в сообщении.

Он отметил, что сейчас он работает со своей командой, чтобы решения саммита НАТО в Вильнюсе стали "реально содержательными".

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

Зеленский может принять в нем участие.

Президент затрагивал вопросы гарантий безопасности на саммите НАТО во время встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом 20 апреля.

Столтенберг также говорил, что только после победы Украины в войне с Россией "есть смысл" обсуждать вступление государства в НАТО.

Читайте также: Саммит НАТО. МИД обратился к 31 члену Альянса: Предоставить гарантии безопасности для Украины

Артём Джерипа
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