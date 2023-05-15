Только после победы есть смысл обсуждать вступление Украины в НАТО – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть смысл обсуждать вступление Украины в Альянс только в том случае, если она победит в войне как "суверенное независимое государство". Об этом он заявил в ходе Копенгагенского демократического саммита.

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"Я также твердо верю, что все союзники скажут, что, конечно, самой актуальной задачей сейчас является обеспечение победы Украины. То, что президент Путин не сделает, не выиграет эту войну. Потому что только если Украина победит как суверенное независимое государство в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как Украина может стать членом альянса", – сказал он

Генсек НАТО отметил, что во время июльского саммита союзники "пошлют очень четкое сообщение о поддержке Украины, и это будет проявляться разными способами ".

В частности, Столтенберг ожидает на саммите заявлений от союзников, что Украина станет членом НАТО.

"Украина имеет право выбирать свой путь. Не Москва решает, что может сделать Украина, это [делает] Украина. И именно союзники по НАТО решают вопрос о членстве... и, конечно, двери НАТО остаются открытыми" – отметил он.

Генсек Альянса отметил, что ожидает от союзников согласования многолетней программы поддержки для Украины, которая поможет перейти от советских стандартов, доктрин и оборудования к таким, которые соответствуют требованиям НАТО и позволит Украине стать "полностью совместимой" с Альянсом. Столтенберг отметил, что это также будет помогать Украине двигаться к членству в НАТО.

27 апреля 2023 г. генсек НАТО заявил, что на саммите в Вильнюсе Альянс выступит с многолетней программой поддержки Украины.

9 мая Столтенберг сообщил, что все страны-члены НАТО достигли согласия по трем пунктам о вступлении Украины в Альянс.

10 мая генсек НАТО сказал, что союзники подготовили Украину к контрнаступлению, однако россияне также построили мощную оборону.

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