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"Дивіться тверезо". Шольц не вірить у вступ України в НАТО за спрощеною процедурою

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22.06.2023, 11:57
Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу перед депутатами Бундестагу розвіяв сподівання України на її прискорений вступ в НАТО, заявивши, що на ситуацію треба "дивитися тверезо". Його цитує Reuters.

"Ми повинні тверезо поглянути на поточну ситуацію", – сказав він, додавши, що Київ сам розуміє, що Україна не зможе стати членом НАТО, оскільки все ще триває війна.

Водночас Шольц запевнив, що Берлін разом із партнерами з G7 і ЄС працюють над довгостроковими гарантіями безпеки для Києва.

"Наша мета – це стійка військова підтримка України, зокрема сучасною західною зброєю, і зміцнення економічної стійкості України під час її захисту від російської агресії", – сказав він.

21 червня глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна "дуже підтримає", якщо Україна зможе пройти через спрощений вступ у НАТО.

Читайте також: Воллес вибуває з перегонів на посаду генсека НАТО. Каже, його кандидатуру не підтримали США

Мілана Головань
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НАТОНімеччинаолаф шольцДжеймс Клеверлі
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