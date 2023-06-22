"Дивіться тверезо". Шольц не вірить у вступ України в НАТО за спрощеною процедурою
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу перед депутатами Бундестагу розвіяв сподівання України на її прискорений вступ в НАТО, заявивши, що на ситуацію треба "дивитися тверезо". Його цитує Reuters.
"Ми повинні тверезо поглянути на поточну ситуацію", – сказав він, додавши, що Київ сам розуміє, що Україна не зможе стати членом НАТО, оскільки все ще триває війна.
Водночас Шольц запевнив, що Берлін разом із партнерами з G7 і ЄС працюють над довгостроковими гарантіями безпеки для Києва.
"Наша мета – це стійка військова підтримка України, зокрема сучасною західною зброєю, і зміцнення економічної стійкості України під час її захисту від російської агресії", – сказав він.
21 червня глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна "дуже підтримає", якщо Україна зможе пройти через спрощений вступ у НАТО.
- Франція може підтримати вступ України в НАТО, щоб "привести до тями" Кремль.
- 1 червня 2023 року президент Володимир Зеленський сказав, що питання про прийняття України в НАТО надто затягнулося.
- 16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що НАТО має спростити вступ України, скасувавши для неї необхідність проходити План дій щодо членства.
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