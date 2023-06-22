Воллес вибуває з перегонів на посаду генсека НАТО. Каже, його кандидатуру не підтримали США

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який претендував на посаду генсека НАТО, в інтерв'ю The Economist заявив, що вибув із перегонів на цю посаду, оскільки США наполягають на продовженні повноважень чинного генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

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Коментуючи вірогідність очолювання НАТО, Воллес сказав, що "цього не станеться", заявивши, що його кандидатуру не підтримали США.

Він додав, що, "можливо, вони розглядають на цю посаду прем'єр-міністра".

The Economist пише: можливо, Білий дім віддавав перевагу прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте, однак він вже двічі відмовлявся від посади генсека НАТО. Також серед нещодавніх фаворитів ЗМІ називали очільницю уряду Данії Метте Фредеріксен.

"Майбутній наступник Столтенберга повинен буде догодити й Макрону, й Байдену. Хай би хто отримав цю роботу, йому доведеться мати справу з багатьма невирішеними питаннями в НАТО", – сказав Воллес.

ДОВІДКА. Столтенберг мав скласти повноваження у 2022 році, проте через війну Росії проти України термін його повноважень продовжили до 30 вересня 2023 року. . Столтенберг мав скласти повноваження у 2022 році, проте через війну Росії проти України термін його повноважень продовжили до 30 вересня 2023 року. 12 лютого 2023 року представниця Столтенберга в НАТО Оана Лунгеску заявила, що генсек не хоче продовження свого терміну повноважень та завершить його, як і планувалося, восени 2023 року. 10 травня сам Столтенберг це підтвердив, і його позиція наразі залишається незмінною.

9 червня 2023 року Байден, коментуючи прагнення Воллеса очолити НАТО, заявив, що "Воллес здібний".

16 червня норвезьке видання DN із посиланням на свої джерела писало, що Байден нібито особисто вмовляв Столтенберга залишитися генсеком Альянсу.

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