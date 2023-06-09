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Міністр оборони Великої Британії хоче очолити НАТО. Байден каже, що він здібний

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 07:30
Міністр оборони Великої Британії хоче очолити НАТО. Байден каже, що він здібний - Фото
Джо Байден (Фото: ОП)

Президент США Джо Байден на пресконференції припустив, що наступним після чинного Єнса Столтенберга генсеком НАТО може стати міністр оборони Великої Британії Бен Воллес

Байден заявив, що такі рішення мають ухвалюватися консенсусом, водночас наголосивши на професійності Воллеса.

"Їхній (Британії. – Ред.) кандидат – дуже здібний, але між нами і в межах Альянсу ще відбудеться багато дискусій, аби визначити, хто це буде", – сказав глава Білого дому.

Сам Воллес висловив бажання стати генсеком Альянсу під час поїздки до Берліна 18 травня 2023 року. Тоді він сказав, що посада генсека НАТО – це "фантастична посада".

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, також присутній на конференції, не сказав прямо, чи підтримає він кандидатуру Воллеса, проте наголосив, що той "має велику повагу серед своїх колег за ту роль, яку він відіграв".

"Зараз він зосереджений на підтримці України. І він чудово справляється з цим завданням", – сказав британський прем'єр.

Столтенберг мав скласти повноваження у 2022 році, проте через війну Росії проти України термін його повноважень продовжили до 30 вересня 2023 року.

12 лютого 2023 року представниця Столтенберга в НАТО Оана Лунгеску заявила, що генсек не хоче продовження свого терміну повноважень та завершить його, як і планувалося, восени 2023 року. 10 травня сам Столтенберг це підтвердив.

Читайте також: Серед держав НАТО все ще немає консенсусу щодо гарантій безпеки для України – Politico

Мілана Головань
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