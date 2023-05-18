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"Робота, яку б я хотів". Міністр оборони Великої Британії хоче бути генсеком НАТО

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 19:27
Бен Воллес (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час візиту до Берліна заявив, що хотів би бути наступним генсеком НАТО після чинного Єнса Столтенберга, термін повноважень якого закінчується восени 2023 року. Про це повідомляє Independent.

За словами Воллеса, посада генсека НАТО – це "фантастична посада", але йому також "дуже подобається його робота".

"Я завжди казав, що це хороша робота (генсек НАТО. – ред). Це робота, яку я хотів би. Але мені також дуже подобається робота, яку я зараз виконую. Я маю на увазі – бути міністром оборони британського уряду в період реформ та інвестицій, як Борис Пісторіус (міністр оборони Німеччини. – ред.)", – сказав він.

12 лютого 2023 року представниця Столтенберга в НАТО Оана Лунгеску заявила, що генсек не хоче продовження свого терміну повноважень та завершить його, як і планувалося, у жовтні 2023 року.

10 травня сам Столтенберг це підтвердив.

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Мілана Головань
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НАТОБен Воллесгенсек
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