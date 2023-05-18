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"Работа, которую я хотел бы". Министр обороны Великобритании хочет быть генсеком НАТО

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 19:27
Бен Уоллес (Фото: ЕРА)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Берлин заявил, что хотел бы быть следующим генсеком НАТО после действующего Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает осенью 2023 года. Об этом сообщает Independent.

По словам Уоллеса, должность генсека НАТО – это "фантастическая должность", но ему также "очень нравится его работа".

"Я всегда говорил, что это хорошая работа (генсек НАТО. – ред.) Это работа, которую я хотел бы. Но мне тоже очень нравится работа, которую я сейчас выполняю. Я имею в виду – быть министром обороны британского правительства в период реформ и инвестиций, как Борис Писториус (министр обороны Германии. – ред.)", – сказал он.

12 февраля 2023 года представительница Столтенберга в НАТО Оана Лунгеску заявила, что генсек не хочет продления своего срока полномочий и завершит его, как и планировалось, в октябре 2023 года.

10 мая сам Столтенберг подтвердил это.

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Милана Головань
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натоБен Уоллесгенсек
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