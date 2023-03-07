Фон дер Ляйен может претендовать на должность генсека НАТО, есть условие — Le Repubblica

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет баллотироваться на должность генерального секретаря НАТО, если ей не удастся переизбраться на второй срок в Еврокомиссии. Об этом сообщает Le Repubblica без указания источников такой информации.

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Президент США Джо Байден настаивает на том, чтобы Североатлантический альянс возглавила женщина, и фон дер Ляйен "имеет соответствующий профиль для этой роли, поскольку она также занимала должность министра обороны в Германии", - пишет издание.

В то же время на пути к кандидатству на пост генсека НАТО фон дер Ляйен сталкивается с препятствиями, добавили в La Repubblica: в частности, с тем, что ее нынешний срок полномочий в ЕС истекает в 2024 году, а Белый дом "интенсивно настаивает на продлении срока полномочий Йенса Столтенберга", который пребывает на этом посту почти девять лет.

12 февраля 2023 года представитель Столтенберга в НАТО Оана Лунгеску заявила, что генсек не хочет продления своего срока полномочий и завершит его, как и планировалось, в октябре 2023 года.

Кроме того, Le Repubblica пишет, что Европейская народная партия выступает против переизбрания фон дер Ляен на второй срок. В то же время члены партии пытаются выдвинуть на этот пост нынешнюю президентку Европарламента Роберту Метсолу.

18 февраля 2023 г. глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз должен срочно увеличить производство боеприпасов – как для Украины, так и для пополнения собственных запасов.

23 февраля она заявила, что Сицилия может стать оплотом чистой энергии в Европе взамен российским энергоресурсам.

Мілана Головань

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