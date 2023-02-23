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Фон дер Ляйен: Сицилия может стать оплотом чистой энергии в Европе

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 15:49
Фон дер Ляйен: Сицилия может стать оплотом чистой энергии в Европе - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: ее Twitter)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что через год с начала полномасштабной войны России против Украины Европейскому Союзу удалось освободиться от зависимости от российских энергоносителей. Кроме того, Евросоюз уже нашел новых поставщиков, среди которых Сицилия, передает Bild.

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"Когда Путин начал готовить свое вторжение в Украину, он шантажировал нас нашей зависимостью от российского ископаемого топлива. Но нам удалось освободиться от нашей зависимости и его шантажа", — сказала она.

По ее словам, ЕС заменил российский газ "надежными поставщиками" и "массово" инвестировал в возобновляемую энергетику.

Как пишет издание, фон дер Ляйен выступила на открытии учебного года в университете в Палермо.

Она сказала, что итальянский средиземноморский остров Сицилия может стать оплотом чистой энергии в Европе, поскольку там есть мощная промышленная база для чистой энергии.

Кроме того, остров является "естественным мостом" в Африку, где можно производить чистую энергию в больших масштабах, сказала глава Еврокомиссии.

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Мілана Головань
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